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В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей

Сегодня 19:15
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Российская Федерация в понедельник, 29 мая, обстреляла территорию Украины из ракет разных модификаций. Кроме этого, ночью понедельника ПВО сбивала иранские ударные БпЛА "Shahed".

Новости Днепра про В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей

Как уточнили в Генштабе, за последние сутки по территории Украины было выпущено 40 крылатых ракет Х-101/Х-555. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины удалось сбить 36 из них.

Кроме этого, ночью Россия запустила 38 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Сбиты были 30 из них.

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