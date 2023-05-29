В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей

Как уточнили в Генштабе, за последние сутки по территории Украины было выпущено 40 крылатых ракет Х-101/Х-555. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины удалось сбить 36 из них.
Кроме этого, ночью Россия запустила 38 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Сбиты были 30 из них.
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