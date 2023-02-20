У Франції загинула юна спортсменка з Кам’янського

Про сумну звістку повідомила тренерка Наталія Губа.
З початком повномасштабних бойових дій, деякі спортсмени були вимушені тимчасово переїхати до європейських країн, так як повноцінно займатися в Україні вони зараз не можуть. Так сталося і у випадку Валерії Сарапіної, яка займається греблею. Дівчина відправилася до Франції.
За словами тренерки, 19 лютого Валерія померла в лікарі. Нещодавно дівчина потрапила в ДТП в місті Гренобль у Франції. Наталія розповіла, що мама спортсменки до останнього тримала дочку за руку.
19.02.2023 року наше янголятко полетіло на небо. Лерочка Сарапіна потрапила в ДТП в місті Гренобль (Франція). Наші безмежні співчуття батькам. Мама тримала донечку за руку до останнього, – написала Наталія Губа.
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