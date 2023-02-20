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  • Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя

Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя

Сьогодні 15:38
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У Покрові на Дніпропетровщині врятували цуценя.

Новости Днепра про Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області. 

20 лютого рятувальники Покрова визволяли з пастки цуценя. До надзвичайників звернулися стурбовані покровчани, які розповіли, що між бетонним парканом та металевим гаражем застрягла собачка. 

Інцидент трапився на вулиці Бориса Джонсона в місті Покров.

За допомогою шанцевого інструмента припідняли залізобетонну плиту та звільнили бідосю. Наразі цуценяті нічого не загрожує. На місці виклику працювали 5 чоловік особового складу та одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рятувальники поділилися фото-звітом.

Новости Днепра про Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя

Новости Днепра про Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на території заводу знайшли поранену птицю. 

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Новости Днепра про Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценяУкраїнська

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