Хвилинка добра: на вулиці Бориса Джонсона в Покрові з пастки врятували цуценя

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

20 лютого рятувальники Покрова визволяли з пастки цуценя. До надзвичайників звернулися стурбовані покровчани, які розповіли, що між бетонним парканом та металевим гаражем застрягла собачка.

Інцидент трапився на вулиці Бориса Джонсона в місті Покров.

За допомогою шанцевого інструмента припідняли залізобетонну плиту та звільнили бідосю. Наразі цуценяті нічого не загрожує. На місці виклику працювали 5 чоловік особового складу та одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рятувальники поділилися фото-звітом.