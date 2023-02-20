Во Франции погибла юная спортсменка из Каменского

О печальном известии сообщила тренер Наталья Губа.
С началом полномасштабных боевых действий некоторые спортсмены были вынуждены временно переехать в европейские страны, так как полноценно заниматься в Украине они сейчас не могут. Так произошло и в случае Валерии Сарапиной, занимающейся греблей. Девушка отправилась во Францию.
По словам тренера, 19 февраля Валерия скончалась в больнице.. Недавно девушка попала в ДТП в Гренобле во Франции. Наталья рассказала, что мама спортсменки до последнего держала дочь за руку.
19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо. Лерочка Сарапина попала в ДТП в городе Гренобль (Франция). Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего, — написала Наталья Губа.
Тренер отметила, что впереди сложное возвращение домой, ведь спортсменку будут хоронить в родном Каменском. Как помочь семье Валерии можно узнать ТУТ.
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