Зник ще 18 лютого: у Дніпрі розшукують 16-річного підлітка

18 лютого близько 16:00 підліток вийшов з дому у Підгородному та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 170 см, худорлявий, блакитні очі, коротке русяве волосся. Має родинку зліва на щоці.
Був одягнений: куртка жовтого кольору, темні черевики.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, за номерами: 102, (096) 884 83 94.
Важлива будь-яка інформація!
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