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Зник ще 18 лютого: у Дніпрі розшукують 16-річного підлітка

Сьогодні 16:23
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Поліція Дніпра встановлює місце перебування 16-річного Кирила Калити.

Новости Днепра про Зник ще 18 лютого: у Дніпрі розшукують 16-річного підлітка

18 лютого близько 16:00 підліток вийшов з дому у Підгородному та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 170 см, худорлявий, блакитні очі, коротке русяве волосся. Має родинку зліва на щоці.

Був одягнений: куртка жовтого кольору, темні черевики.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, за номерами: 102, (096) 884 83 94.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Зник ще 18 лютого: у Дніпрі розшукують 16-річного підліткаУкраїнська

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