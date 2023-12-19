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  • У Дніпровському районі у дачному будинку вибухнув котел: постраждала жінка

У Дніпровському районі у дачному будинку вибухнув котел: постраждала жінка

Сьогодні 08:00
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Постраждала в реанімації.
Новости Днепра про У Дніпровському районі у дачному будинку вибухнув котел: постраждала жінка

Фото умовне.

У суботу, 16 грудня, вночі у селищі Петриківка Дніпровського району в одному з дачних будинків пролунав вибух.

За попередньою інформацією, у будинку вибухнув твердопаливний котел.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На жаль, постраждала жінка. Її госпіталізували до реанімації однієї із лікарень Кам’янського. Попередньо, постраждала отримала опіки обличчя, шиї та рук. Її стан медики оцінюють як середній.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі у дачному будинку вибухнув котел: постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі у дачному будинку вибухнув котел: постраждала жінкаРусский

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