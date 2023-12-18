У Дніпрі можуть “ходити” фальшиві долари: у НБУ попередили

Долари найбільш підроблювана валюта в Україні, зазначили в Національному банку України. Українців просять бути обачними та перевіряти купюри, якщо збираєтеся міняти гроші. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Найчастіше підробляють купюри номіналом у 100 та 50 доларів.
У 2022 році частка таких банкнот складала 99% від усіх фальшивих доларів”, – зауважили в НБУ.
100 “баксів” ходова купюра, тому 76% від усіх фальшивих грошей, які вдалося вилучити з обігу, гроші саме цього номіналу. На липові 50 доларів припадає 23%.
Загалом же, за даними регулятора, у 2022-му на підроблені долари припав 91% загальної кількості виявлених фальшивок серед усіх іноземних валют. На другому місці євро. Таких підробних банкнот було виявлено 8%.
Правоохоронці постійно виявляють обмінники, де продають липову валюту. Тож варто перевіряти купюри, які ви обмінюєте, щоб щось придбати або залишити заначку.
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