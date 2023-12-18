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У Дніпрі можуть “ходити” фальшиві долари: у НБУ попередили

Сьогодні 20:07
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В Україні можна зустріти підроблені долари.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть

Долари найбільш підроблювана валюта в Україні, зазначили в Національному банку України. Українців просять бути обачними та перевіряти купюри, якщо збираєтеся міняти гроші. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Найчастіше підробляють купюри номіналом у 100 та 50 доларів.

У 2022 році частка таких банкнот складала 99% від усіх фальшивих доларів”, – зауважили в НБУ.

100 “баксів” ходова купюра, тому 76% від усіх фальшивих грошей, які вдалося вилучити з обігу, гроші саме цього номіналу. На липові 50 доларів припадає 23%.

Загалом же, за даними регулятора, у 2022-му на підроблені долари припав 91% загальної кількості виявлених фальшивок серед усіх іноземних валют. На другому місці євро. Таких підробних банкнот було виявлено 8%.

Правоохоронці постійно виявляють обмінники, де продають липову валюту. Тож варто перевіряти купюри, які ви обмінюєте, щоб щось придбати або залишити заначку. 

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