В Днепровском районе в дачном доме взорвался котел: пострадала женщина

К сожалению, пострадала женщина. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц Каменского. Предварительно, пострадавшая получила ожоги лица, шеи и рук. Ее состояние медики оценивают как среднее.

В субботу, 16 декабря, ночью в поселке Петриковка Днепровского района в одном из дачных домов прогремел взрыв.

В Днепропетровской области поймали руководителя одного из сервисных центров.

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