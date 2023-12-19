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В Днепровском районе в дачном доме взорвался котел: пострадала женщина

Сегодня 08:00
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Пострадавшая в реанимации.
Новости Днепра про В Днепровском районе в дачном доме взорвался котел: пострадала женщина

Фото условное.

В субботу, 16 декабря, ночью в поселке Петриковка Днепровского района в одном из дачных домов прогремел взрыв.

По предварительной информации, в доме взорвался твердотопливный котел.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К сожалению, пострадала женщина. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц Каменского. Предварительно, пострадавшая получила ожоги лица, шеи и рук. Ее состояние медики оценивают как среднее.

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