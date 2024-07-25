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У Дніпрі на пляжі “Сонячному” загинула 21-річна дівчина

Сьогодні 16:13
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Вчора, 24 липня, у Дніпрі потонула дівчина.

Новости Днепра про У Дніпрі на пляжі “Сонячному” загинула 21-річна дівчина

Нещасний випадок стався на пляжі “Сонячний”. Там 21-річна дівчина пішла купатися у воду та зникла. Водолази-рятувальники витягли тіло на берег, де намагалися провести реанімаційні заходи. Однак врятувати її не вдалося.

За попередньою інформацією, дівчина вживала алкоголь, перед тим як пішла у воду. Про це повідомили в телеграм-каналі “ХД Дніпро”.

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там “dnepr.info” підтвердили факт загибелі у водоймі 21-річної дівчини на пляжі “Сонячному”.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у зв’язку із воєнним станом купатися у будь-яких відкритих водоймах заборонено.

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Новости Днепра про У Дніпрі на пляжі “Сонячному” загинула 21-річна дівчинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на пляжі “Сонячному” загинула 21-річна дівчинаРусский

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