У Дніпрі жінка чистила басейн та загинула від удару струмом

На території садового товариства “Мічурінець” жінка чистила басейн та загинула. Попередньо, вона потягнула подовжувач, який впав у воду. Її вбило струмом.
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.
З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що стався нещасний випадок.
“Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок”, – повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка.
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