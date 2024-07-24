У Дніпрі жінка чистила басейн та загинула від удару струмом

У Дніпрі стався нещасний випадок.

На території садового товариства “Мічурінець” жінка чистила басейн та загинула. Попередньо, вона потягнула подовжувач, який впав у воду. Її вбило струмом.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

З приводу цього інциденту ми звернулися до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що стався нещасний випадок.

“Попередня правова кваліфікація – нещасний випадок”, – повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого безвісти 61-річного чоловіка.

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