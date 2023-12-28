У Дніпровському районі створили комендатуру: які нові обмеження та правила ввели

У двох районах Дніпропетровщині впровадили додаткові заходи воєнного стану. Мова йде про Дніпровський та Синельниківські райони, де створили комендатури. Про це повідомили на сайті Синельниківської міської ради та сторінці Новоолександрівської громади Дніпровського району у Facebook.
Наказ № 137/0/13-23/4916/189/442 від 18 грудня 2023 року про встановлення нового Порядку видали ДніпроОВА та військові Оперативного угруповання військ “Харків”, Оперативного угруповання військ “Херсон”, Оперативного угруповання військ “Запоріжжя”, йдеться на сторінці Новоолександрівської громади.
Відтепер:
Комендантом у Синельниківському районі став начальник Синельниківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Шкнай. У Дніпровському районі – Олександра Щур.
По суті, цим наказом представникам ТЦК офіційно дозволили зупиняти автомобілі, що перевіряти документи та особисті речі громадян на території двох районів.
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