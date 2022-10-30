У Дніпровському районі 14-річна школярка вистрелила собі в шию з батьківської рушниці

Моторошний випадок стався поблизу села Степове Дніпровського району. У суботу 29 жовтня, 14-річна дівчина намагалася накласти на себе руки, про це пише Інформатор.
Повідомляється, що школярка взяла батьківську пневматичну рушницю та пішла в поле. Там вона вистрелила собі в шию. Все сталося близько восьмої вечора. Дівчина вижила, її госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. Її стан середньої тяжкості.
Школярка пояснила, що хотіла накласти на себе руки через проблеми вдома, в особистому житті та в школі.
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