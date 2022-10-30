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  • У Дніпровському районі 14-річна школярка вистрелила собі в шию з батьківської рушниці

У Дніпровському районі 14-річна школярка вистрелила собі в шию з батьківської рушниці

Сьогодні 17:45
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На Дніпропетровщині школярка намагалася скоїти самогубство, вистреливши собі в шию.

Новости Днепра про У Дніпровському районі 14-річна школярка вистрелила собі в шию з батьківської рушниці

Моторошний випадок стався поблизу села Степове Дніпровського району. У суботу 29 жовтня, 14-річна дівчина намагалася накласти на себе руки, про це пише Інформатор.

Повідомляється, що школярка взяла батьківську пневматичну рушницю та пішла в поле. Там вона вистрелила собі в шию. Все сталося близько восьмої вечора. Дівчина вижила, її госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. Її стан середньої тяжкості.

Школярка пояснила, що хотіла накласти на себе руки через проблеми вдома, в особистому житті та в школі.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі 14-річна школярка вистрелила собі в шию з батьківської рушниціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі 14-річна школярка вистрелила собі в шию з батьківської рушниціРусский

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