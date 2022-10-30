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  • В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья

В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья

Сегодня 17:45
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На Днепропетровщине школьница пыталась совершить самоубийство, выстрелив себе в шею.

Новости Днепра про В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья

Жуткий случай произошел вблизи села Степное Днепровского района. В субботу 29 октября, 14-летняя девушка пыталась покончить с собой, об этом пишет Информатор.

Сообщается, что школьница взяла родительское пневматическое ружье и ушла в поле. Там она выстрелила себе в шею. Все произошло около восьми вечера. Девушка выжила, ее госпитализировали в одну из больниц Днепра. Ее состояние средней тяжести.

Школьница объяснила, что хотела покончить с собой из-за проблем дома, в личной жизни и в школе.

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Новости Днепра про В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружьяУкраїнська Новости Днепра про В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружьяРусский

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