В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья

Жуткий случай произошел вблизи села Степное Днепровского района. В субботу 29 октября, 14-летняя девушка пыталась покончить с собой, об этом пишет Информатор.
Сообщается, что школьница взяла родительское пневматическое ружье и ушла в поле. Там она выстрелила себе в шею. Все произошло около восьми вечера. Девушка выжила, ее госпитализировали в одну из больниц Днепра. Ее состояние средней тяжести.
Школьница объяснила, что хотела покончить с собой из-за проблем дома, в личной жизни и в школе.
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Яна Юхименко
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