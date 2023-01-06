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У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

Сьогодні 21:15
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СБУ продовжує викривати колаборантів у Дніпропетровській області, які відверто підтримують дії росіян. Цього разу ними виявились жителька Кривого Рогу та мешканець Кам’янського. Вони розповсюджували антиукраїнські матеріали на своїх сторінках у соціальній мережі.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

Виявилось, що колаборантка із Кривого Рогу — колишня співробітниця одного з житлово-комунальних підприємств. Жінка мала активну проросійську позицію та висловлювала її серед близького оточення. Окрім того, пости зі схвалення дій путінського режиму, підтримки окупації українських територій та заклики до співпраці з ворогом неодноразово з’являлися на її сторінці у соцмережі у вигляді фотоматеріалів та особистих коментарів до них. Такі матеріали криворіжанка брала з проросійських ресурсів та пабліків. 

До слова, підтримував “рузький мір” і мешканець Кам’янського. Чоловік має кримінальне минуле та тримав образу на державу, що його життя не склалося. Через особисту сторінку в одній із соцмереж чоловік розповсюджував антиукраїнські матеріали з дискредитації вищого керівництва та української землі. Пости з підтримкою так званої “спеціальної воєнної операції” та окупації ворогом українських територій стали основним контентом його акаунта в інтернеті.

Так, у ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які колаборанти використовували у протиправній діяльності. 

Двом російським прихильникам повідомили про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111-1 ККУ. 

Новости Днепра про У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

Новости Днепра про У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

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