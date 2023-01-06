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В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов

Сегодня 21:15
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СБУ продолжает разоблачать коллаборантов в Днепропетровской области, которые откровенно поддерживают действия россиян. На этот раз ими оказались жительница Кривого Рога и житель Каменского. Они распространяли антиукраинские материалы на своих страницах в социальной сети.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов

Оказалось, что коллаборантка из Кривого Рога — бывшая сотрудница одного из жилищно-коммунальных предприятий. Женщина имела активную пророссийскую позицию и высказывала ее среди близкого окружения. Кроме того, посты с одобрением действий путинского режима, поддержки оккупации украинских территорий и призывы к сотрудничеству с врагом неоднократно появлялись на ее странице в соцсети в виде фотоматериалов и личных комментариев к ним. Такие материалы криворожанка брала из пророссийских ресурсов и пабликов.

К слову, поддерживал «Рузский мир» и житель Каменского. Мужчина имеет криминальное прошлое и держал обиду на государство, что его жизнь не сложилась. Через личную страницу в одной из соцсетей мужчина распространял антиукраинские материалы по дискредитации высшего руководства и украинской земли. Посты с поддержкой так называемой «специальной военной операции» и оккупации врагом украинских территорий стали основным контентом его аккаунта в интернете.

Так, в ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые коллаборанты использовали в противоправной деятельности.

Двум российским сторонникам сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность по статье 111-1 УК.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов

Новости Днепра про В Днепропетровской области разоблачили двух коллаборантов

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