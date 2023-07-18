У Дніпропетровській області спалахнуло поле: під час пожежі постраждав чоловік

Про це повідомили в обласному ДСНС.
Близько шостої вечора до рятувальників звернулися місцеві та розповіли про пожежу на полі в селі Велика Костромка Криворізького району.
Приїхавши на виклик, вогнеборці з’ясували, що загорілися післяжнивні залишки пшениці. У цей момент поруч був власник земельної ділянки, який отруївся димом. 60-річного чоловіка до лікарні забрали медики швидкої.
Вогнеборці понад 2 години гасили майже 2 гектари поля. О 20:10 пожежу остаточно ліквідували.
Пожежу гасило 8 надзвичайників.
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