У Дніпропетровській області спалахнуло поле: під час пожежі постраждав чоловік

У понеділок, 17 липня, загорілося поле в Криворізькому районі.

Про це повідомили в обласному ДСНС.

Близько шостої вечора до рятувальників звернулися місцеві та розповіли про пожежу на полі в селі Велика Костромка Криворізького району.

Приїхавши на виклик, вогнеборці з’ясували, що загорілися післяжнивні залишки пшениці. У цей момент поруч був власник земельної ділянки, який отруївся димом. 60-річного чоловіка до лікарні забрали медики швидкої.

Вогнеборці понад 2 години гасили майже 2 гектари поля. О 20:10 пожежу остаточно ліквідували.

Пожежу гасило 8 надзвичайників.

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