В Днепропетровской области вспыхнуло поле: во время пожара пострадал мужчина

В понедельник, 17 июля, загорелось поле в Криворожском районе.

Об этом сообщили в областном ГСЧС.

Около шести вечера к спасателям обратились местные жители и рассказали о пожаре на поле в селе Большая Костромка Криворожского района.

Приехав на вызов, пожарные выяснили, что загорелись послеуборочные остатки пшеницы. В этот момент рядом был владелец земельного участка, который отравился дымом. 60-летнего мужчину в больницу забрали медики скорой.

Пожарные более 2 часов тушили почти 2 гектара поля. В 20:10 пожар окончательно был ликвидирован.

Пожар тушило 8 чрезвычайников.

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