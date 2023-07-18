На Одещині браконьєри вбили рідкісну 125-кілограмову червонокнижну білугу: мала нереститися (ВІДЕО)

На річці Дунай поблизу міста Вилкове, що на Одещині, прикордонники зупинили для перевірки човен з двома особами.

У результаті огляду плавзасобу охоронці кордону виявили в ньому білугу, яка занесена до Червоної книги. На жаль, врятувати рибину, яка мала явні ознаки забою – ударів по голові, не вдалося. Окрім самої білуги вагою майже 110 кг, рибина мала близько 14 кг чорної ікри.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

За даними пресслужби регіонального главку Національної поліції, браконьєри – чоловіки 40 та 50 років. Довжина риби, яку вони вбили, – 2,5 метри. У чоловіків також вилучили ліскові сітки довжиною 300 метрів.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч до 51 тисячі грн або обмеження волі до 3 років.

Наразі триває слідство.

Зазначимо, білуга – риба сімейства осетрових (Acipenseridae). Білугу вважають найбільшою прісноводною рибою. Ця риба постійно живе в морі, а на нерест заходить у річки.

Це довгоживуча риба, що досягає віку в 100 років. На відміну від тихоокеанських лососів, що гинуть після нересту, білуга, як і інші осетрові, може нереститись багато разів у житті. Вид включений до Червоної книги як зникаючий, діє заборона на її вилов.

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