Слава ППО: вночі над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий «Шахед»

Ця ніч на Дніпропетровщині виявилася тривожною.

Окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджено вежу мобільного зв’язку. Інші наслідки обстрілу з’ясовуються.

Також протягом ночі росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. На щастя, без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Є і хороші новини: наші військові успішно збили ворожий «Шахед» над областю.

Дякую військовим з ПвК «Схід». Як завжди – the BEST! В інших громадах області було тихо. Мирного дня, – зазначив Микола Лукашук.

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