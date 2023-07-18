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Слава ППО: вночі над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий «Шахед»

Сьогодні 08:04
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Ця ніч на Дніпропетровщині виявилася тривожною.

Новости Днепра про Слава ППО: вночі над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий «Шахед»

Окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджено вежу мобільного зв’язку. Інші наслідки обстрілу з’ясовуються.

Також протягом ночі росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. На щастя, без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Є і хороші новини: наші військові успішно збили ворожий «Шахед» над областю.

Дякую військовим з ПвК «Схід». Як завжди – the BEST! В інших громадах області було тихо. Мирного дня, – зазначив Микола Лукашук.

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