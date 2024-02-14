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У Дніпропетровській області рятували собаку, який впав до туалету

Сьогодні 18:43
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У Синельниковому на Дніпропетровщині собака провалилася в туалет.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували собаку, який впав до туалету

Як повідомили в ДСНС, собака впав у вигрібну яму вуличного туалету на території приватного домоволодіння. Подія сталася 14 лютого, на вулиці Комарова у місті Синельникове. 

Надзвичайники, які приїхали на місце події, з’ясували, що тварина знаходиться на глибині близько двох метрів. Для безпечного визволення собаки з пастки фахівці ДСНС використали рятувальну мотузку. 

Пухнастика, якого витягли із ями четверо рятувальників, передали господарю. З собакою все гаразд.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували собаку, який впав до туалету

Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували собаку, який впав до туалету

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували собаку, який впав до туалетуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували собаку, який впав до туалетуРусский

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