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В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

Сегодня 18:43
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В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.

Новости Днепра про В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

Как сообщили в ГСЧС, собака упала в выгребную яму уличного туалета на территории частного домовладения. Событие произошло 14 февраля, на улице Комарова в городе Синельниково.

Приехавшие на место происшествия выяснили, что животное находится на глубине около двух метров. Для безопасного освобождения собаки из ловушки специалисты ГСЧС использовали спасательную веревку.

Пушистика, которого извлекли из ямы четверо спасателей, передали хозяину. С собакой все хорошо.

Новости Днепра про В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

Новости Днепра про В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

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