В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.

Как сообщили в ГСЧС, собака упала в выгребную яму уличного туалета на территории частного домовладения. Событие произошло 14 февраля, на улице Комарова в городе Синельниково.

Приехавшие на место происшествия выяснили, что животное находится на глубине около двух метров. Для безопасного освобождения собаки из ловушки специалисты ГСЧС использовали спасательную веревку.

Пушистика, которого извлекли из ямы четверо спасателей, передали хозяину. С собакой все хорошо.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: