У Дніпропетровській області нетверезий чоловік звалився з 5-метрового дерева

У Кам’янському рятували чоловіка, який нетверезий впав з 5-метрового дерева.

Інцидент стався цієї неділі 18 лютого, повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Фельдшерам Кам’янського надійшов виклик про падіння чоловіка з дерева. Бригада виїхала терміново.

Перші ознаки весни помітні в діях людей: наприклад, починають підрізати гілки на деревах, особливо, коли, приймуть міцні напої, а потім падають з цих дерев, – повідомила Лариса.

Виявилося, що 40-річний чоловік спилював гілку та упав з дерева, висотою близько п’яти метрів, але в якийсь момент не втримав рівновагу та впав на землю.

Йому надали екстрену допомогу: внутрішньовенний доступ, знеболення, транспортна іммобілізація, інфузія розчинів.

У важкому стані з діагнозом “Кататравма. ЗЧМТ. Струс головного мозку. Перелам плеча, лопатки, ребер з ІІ по ХІІ зліва. Алкогольне сп’яніння” його госпіталізували до лікарні Кам’янського.

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