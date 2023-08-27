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У Дніпропетровській області майже тиждень шукають 82-річну жінку

Сьогодні 17:57
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У Дніпропетровській області розшукують 82-річну Олену Федорівну Коровянську, яка ще 21 серпня вийшла зі свого будинку в селі Придніпрянське і досі не повернулася.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області майже тиждень шукають 82-річну жінку

Будинок зниклої знаходився на вулиці Гагаріна. Правоохоронці просять небайдужих допомогти в пошуку, передає Інформатор

Прикмети: зріст 160 сантиметрів, волосся сиве, очі сіро-блакитні, худорлява. При собі могла мати розкладний стілець.
 
Якщо ви бачили пенсіонерку або знаєте, де вона може бути, повідомте на лінію “102”.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області майже тиждень шукають 82-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області майже тиждень шукають 82-річну жінкуРусский

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