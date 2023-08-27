У Дніпропетровській області майже тиждень шукають 82-річну жінку
У Дніпропетровській області розшукують 82-річну Олену Федорівну Коровянську, яка ще 21 серпня вийшла зі свого будинку в селі Придніпрянське і досі не повернулася.
Будинок зниклої знаходився на вулиці Гагаріна. Правоохоронці просять небайдужих допомогти в пошуку, передає
Інформатор.
Прикмети: зріст 160 сантиметрів, волосся сиве, очі сіро-блакитні, худорлява. При собі могла мати розкладний стілець.
Якщо ви бачили пенсіонерку або знаєте, де вона може бути, повідомте на лінію “102”.
Українська Русский Анна Кравчук
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