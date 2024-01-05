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  • У Дніпропетровській області чоловік цілу ніч провів у полі на морозі, бо загубився

У Дніпропетровській області чоловік цілу ніч провів у полі на морозі, бо загубився

Сьогодні 19:27
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Поблизу Нікополя чоловік всю ніч провів у полі.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік цілу ніч провів у полі на морозі, бо загубився

Днями у Нікополі шукали чоловіка, який пішов увечері з дому та не повернувся. 

На сполох забила його сестра, коли вранці не знайшла свого брата вдома. Поліцейські розшукали його за годину, але до цього чоловік всю ніч просидів у полі, хоча на вулиці був незначний мороз.

58-річний чоловік перебував у безпорадному стані. Як розповіла сестра зниклого, її брат після перенесеного захворювання втратив слух та погано розмовляє. 

Житель села Південне у Нікопольському ввечері вийшов з дому, але не повернувся.  

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік цілу ніч провів у полі на морозі, бо загубився

Оперативники кримінальної поліції розпочали пошуки чоловіка. Поліцейські оглянули найближчі будівлі, кладовище та лісосмугу. На щастя, вже за годину його виявили неподалік села. Чоловіка привели додому та передали сестрі.

Поліцейські закликають рідних відразу звертатися до поліції, якщо ви втратили зв’язок зі своїми родичами. Особливо це важливо для мешканців прифронтових території, де постійні обстріли. 

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік цілу ніч провів у полі на морозі, бо загубивсяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік цілу ніч провів у полі на морозі, бо загубивсяРусский

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