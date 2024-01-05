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  • В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

Сегодня 19:27
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У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

На днях в Никополе искали мужчину, ушедшего вечером из дома и туда не вернувшегося.

Тревогу забила его сестра, когда утром не нашла своего брата дома. Полицейские разыскали его через час, но до этого мужчина всю ночь просидел в поле, хотя на улице был незначительный мороз.

58-летний мужчина находился в беспомощном состоянии. Как рассказала сестра пропавшего, ее брат после перенесенного заболевания потерял слух и плохо разговаривает.

Житель села Южное в Никопольском вечером вышел из дома, но не вернулся.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

Оперативники криминальной полиции приступили к поискам мужчины. Полицейские осмотрели ближайшие строения, кладбище и лесополосу. К счастью, уже через час его обнаружили неподалеку от села. Мужчину привели домой и передали сестре.

Полицейские призывают родных сразу обращаться в полицию, если вы потеряли связь со своими родственниками. Особенно это важно для жителей прифронтовой территории, где постоянные обстрелы.

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