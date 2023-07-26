У Дніпропетровській області 2-річний малюк зачинився в квартирі, поки мама відійшла

У Покрові, що на Дніпропетровщині, дитина зачинилася в квартирі.

Про курйозний інцидент розповіли нікопольські рятувальники.

У середу, 26 липня, до ДСНС звернулася схвильована жінка, яка розповіла, що її дитина залишилася сама в зачиненій квартирі. Це сталося в місті Покров Нікопольського району.

На місце виїхали рятувальники. Як з’ясувалося, жінка ненадовго вийшла з квартири, а в цей час 2-річний хлопчик випадково повернув ключ та зачинився всередині помешкання.

Рятувальники зрізали металеві грати на вікні та забралися до квартири. Потім разом з малюком вони відчинили двері його мамі.

З 2-річним хлопчиком все добре, медичної допомоги він не потребував.

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