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У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщо

Сьогодні 17:18
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Мартін Гарріс вже бував у Дніпрі раніше!

Новости Днепра про У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщо

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

За його словами, Гарріс за свою дипломатичну карʼєру вже бував у Дніпрі, але на цій посаді відвідав місто вперше. Крім того, посол чудово володіє українською.

Філатов зазначає, що вони з Гаррісом провели майже годинну розмову. Говорили про те, що зараз переживають Дніпро та його люди, що потрібно для того, аби Україна перемогла у війні з рф.

Новости Днепра про У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщо

Далі посол відвідав одну із міських лікарень, де поспілкувався з пораненими.

Вдячний пану Гаррісу за високу оцінку роботи наших лікарів, адже саме на медзаклади міста нині припадає найбільше навантаження з порятунку та подальшої реабілітації — як військових, так і цивільних, – зазначив Філатов.

Новости Днепра про У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщо

Новости Днепра про У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщо

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро співпрацюватиме зі столицею Фінляндії Гельсінкі: що це означає.

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Новости Днепра про У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпро приїхав посол Великої Британії в Україні: навіщоРусский

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