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  • У Дніпрі знову “замінували” дитсадки, лікарні та ТРЦ: чи знайшли щось правоохоронці

У Дніпрі знову “замінували” дитсадки, лікарні та ТРЦ: чи знайшли щось правоохоронці

Сьогодні 09:00
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"Мінери" не заспокоюються.

Новости Днепра про У Дніпрі знову

Учора, 31 серпня, до правоохоронних органів надійшло три повідомлення про замінування.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

У листах йшлося про вибухівку в будівлі СБУ та аеропорту; дитячих садках та торгових центрах; а також у судах та лікарнях.

Правоохоронці перевірили усі об’єкти.

Жодних вибухових предметів не знайшли. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.

Підрозділи ДСНС не залучалися, – повідомили у міськраді.

Важливо, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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