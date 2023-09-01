В Днепре снова «заминировали» детские сады, больницы и ТРЦ: нашли ли что-то правоохранители

"Минеры" не успокаиваются.

Вчера, 31 августа, в правоохранительные органы поступило три сообщения о минировании.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

В письмах говорилось о взрывчатке в здании СБУ и аэропорту; детских садах и торговых центрах; а также в судах и больницах.

Правоохранители проверили все объекты.

Никаких взрывных предметов не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Подразделения ГСЧС не привлекались, – сообщили в горсовете.

Важно, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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