В Днепре снова «заминировали» детские сады, больницы и ТРЦ: нашли ли что-то правоохранители

Вчера, 31 августа, в правоохранительные органы поступило три сообщения о минировании.
Об этом рассказали в Днепровском городском совете.
В письмах говорилось о взрывчатке в здании СБУ и аэропорту; детских садах и торговых центрах; а также в судах и больницах.
Правоохранители проверили все объекты.
Никаких взрывных предметов не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
Подразделения ГСЧС не привлекались, – сообщили в горсовете.
Важно, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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