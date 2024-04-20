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У Дніпрі зловмисник пограбував 64-річну жінку біля під’їзду

Сьогодні 17:59
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У Дніпрі затримали чоловіка, який зірвав з шиї жінки золоту прикрасу.

Новости Днепра про У Дніпрі зловмисник пограбував 64-річну жінку біля під’їзду

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції.

19 квітня близько 15.30 потерпіла сиділа на лавочці біля свого будинку по вулиці Сурсько-Литовській, коли до неї підійшов підозрюваний. Чоловік зірвав з шиї 64-річної жінки золотий ланцюжок, після чого штовхнув її. Фігурант намагався втекти з місця злочину, однак небайдужі сусіди відреагували на крики потерпілої про допомогу, затримали нападника та викликали поліцію, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція приїхала за викликом на місце злочину та затримала зловмисника. Ним виявився 55-річний раніше судимий мешканець сусідньої області.

Він неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. 

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпровському району внаслідок ворожого обстрілу загинув 54-річний чоловік.

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Новости Днепра про У Дніпрі зловмисник пограбував 64-річну жінку біля під’їздуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зловмисник пограбував 64-річну жінку біля під’їздуРусский

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