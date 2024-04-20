У Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атаки

Сьогодні у Дніпровському районі загинув 54-річний чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог атакував Дніпровський район. Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік. Світла пам’ять ще одній жертві російських злочинців, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Рятувальники загасили пожежу.
Сьогодні ми писали про те, що співробітники ДСНС деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля.
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