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У Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атаки

Сьогодні 16:55
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Ворог атакував Дніпровський район.

Новости Днепра про У Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атаки

Сьогодні у Дніпровському районі загинув 54-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Дніпровський район. Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік. Світла пам’ять ще одній жертві російських злочинців, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Рятувальники загасили пожежу. 

Сьогодні ми писали про те, що співробітники ДСНС деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атакиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі загинув чоловік внаслідок ворожої атакиРусский

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