У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором України

У Дніпрі чоловіка звинувачують у нарузі над державними символами.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У центрі міста чоловік понівечив державні символи на честь загиблих українських воїнів.

Злочин стався у лютому на проспекті Дмитра Яворницького в Шевченківському районі. Отримавши виклик, правоохоронці відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії. За фактом наруги над державними символами відкрили кримінальне провадження, — йдеться у дописі правоохоронців.

Поліція встановила, що до події причетний 34-річний місцевий мешканець.

Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 338 ККУ. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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