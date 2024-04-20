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  • У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором України

У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором України

Сьогодні 14:59
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У Дніпрі чоловіка звинувачують у нарузі над державними символами.

Новости Днепра про У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором України

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У центрі міста чоловік понівечив державні символи  на честь загиблих українських воїнів.

Злочин стався у лютому на проспекті Дмитра Яворницького в Шевченківському районі. Отримавши виклик, правоохоронці відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії. За фактом наруги над державними символами відкрили кримінальне провадження, — йдеться у дописі правоохоронців.

Поліція встановила, що до події причетний 34-річний місцевий мешканець.

Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 338 ККУ. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором УкраїниУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором УкраїниРусский

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