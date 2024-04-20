У Дніпрі 34-річному чоловіку повідомили про підозру за наругу над Державним Прапором України

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
У центрі міста чоловік понівечив державні символи на честь загиблих українських воїнів.
Злочин стався у лютому на проспекті Дмитра Яворницького в Шевченківському районі. Отримавши виклик, правоохоронці відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії. За фактом наруги над державними символами відкрили кримінальне провадження, — йдеться у дописі правоохоронців.
Поліція встановила, що до події причетний 34-річний місцевий мешканець.
Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 338 ККУ. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.
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