У Дніпрі розшукують власника автомобілю “Таврія”, який постраждав від ракетного удару

Чоловіка шукає відомий дніпровський колекціонер ретро-автомобілів, творець та директор технічного музею “Машини часу”, його філії – «Музею дитинства», а також головний організатор виставки Dnepr Auto Retro Show (D.A.R.S.) Михайло Прудніков.
Допоможіть знайти власника автомобіля ЗАЗ 1102 Таврія, який постраждав від ракетного удару РФ 19 квітня 2024 року. Не можу зупинитися, я маю зібрати частини історії, – сказано у дописі на сторінки Facebook.
Напевно ви дізнаєтесь про виставки, коли Дніпро заживе звичайним життям мегаполіса, без вибухів та тривог, – додав Михайло Прудніков.
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