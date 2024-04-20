Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі розшукують власника автомобілю “Таврія”, який постраждав від ракетного удару

У Дніпрі розшукують власника автомобілю “Таврія”, який постраждав від ракетного удару

Сьогодні 13:59
просмотров

У Дніпрі розшукують власника автівки, яка постраждала від ракетного удару рф 19 квітня 2024 року.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують власника автомобілю

Чоловіка шукає відомий дніпровський колекціонер ретро-автомобілів, творець та директор технічного музею “Машини часу”, його філії – «Музею дитинства», а також головний організатор виставки Dnepr Auto Retro Show (D.A.R.S.) Михайло Прудніков.

Допоможіть знайти власника автомобіля ЗАЗ 1102 Таврія, який постраждав від ракетного удару РФ 19 квітня 2024 року. Не можу зупинитися, я маю зібрати частини історії, – сказано у дописі на сторінки Facebook.
 
Колекціонер розшукує експонати до виставки «Історія Перемоги». 
 
Напевно ви дізнаєтесь про виставки, коли Дніпро заживе звичайним життям мегаполіса, без вибухів та тривог, – додав Михайло Прудніков.
 
Сьогодні ми повідомляли про те, що невідомі розстріляли поліцейських у Вінницькій області.
 
Читайте також:
 

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують власника автомобілю Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог знову атакував Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:28
    Ворог знову атакував Дніпропетровщину

    Дніпропетровщина опинилась під ворожим ударим.

    У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:57
    У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля

    Сьогодні вранці у Дніпрі рятувальники деблокували людей з понівеченої автівки.

    Сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:39
    Сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом

    Оборонці неба збили ворожий БпЛА на Дніпропетровщині.

    У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 – постраждало
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:55
    У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 – постраждало

    У Дніпрі надзвичайники завершили рятувальні роботи.

    Наверх