У Дніпрі жінка ледь не померла від зупинки серця, коли в неї вкрали телефон

У Дніпрі на площі Вокзальній жінці стало зле, після того як в неї вихопили телефон з рук.

Про цю історію розповіли в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

На площі Вокзальній невідомий чоловік вихопив з рук жінки телефон. Через хвилювання дніпрянка втратила свідомість та в неї стався серцевий напад. 17-річний курсант університету Назарій якраз повертався додому, коли став свідком цього інциденту. Хлопець розповів, що почув жіночий крик, а потім побачив чоловіка, який чимдуж почав тікати.

Жінка розповіла, що незнайомець вихопив в неї із рук телефон та втік. Дніпрянка так розхвилювалася, що втратила свідомість.

Я хотів кинутися наздоганяти крадія, та раптом жінка впала на землю прямо переді мною. Я зрозумів, що треба рятувати її. Перше, що я зробив, перевірив наявність дихання методом «бачу, чую, відчуваю», і зрозумівши, що воно відсутнє, почав робити непрямий масаж серця. Все як вчили на заняттях з домедичної підготовки», – розповідає Назарій. Поки Назарій надавав допомогу потерпілій, хтось з перехожих викликав швидку. До приїзду медиків курсантові вдалося запустити серце жінки.

Я розумів, що життя тієї жінки у моїх руках. Хвилини до приїзду швидкої були вирішальними. 100 натискань, 1 хвилина, і її серце повільно, невпевнено, але почало битися, – згадує першокурсник. Про подальшу долю жінки нічого не відомо, але хлопець вчасно надав їй необхідну допомогу.

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