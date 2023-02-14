В Днепре женщина чуть не умерла от остановки сердца, когда у нее украли телефон

В Днепре на площади Вокзальной женщине стало плохо после того, как у нее выхватили телефон из рук.

Об этой истории рассказали в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

На площади Вокзальной неизвестный выхватил из рук женщины телефон. Из-за волнения днепрянка потеряла сознание и у нее случился сердечный приступ. 17-летний курсант университета Назарий как раз возвращался домой и свидетелем этого инцидента. Парень рассказал, что услышал женский крик, а затем увидел мужчину, который начал бежать.

Женщина рассказала, что незнакомец выхватил у нее из рук телефон и скрылся. Днепрянка так разволновалась, что потеряла сознание.

Я хотел броситься догонять вора, но вдруг женщина упала на землю прямо передо мной. Я понял, что надо ее спасать. Первое, что я сделал, проверил наличие дыхания методом «вижу, слышу, чувствую», и поняв, что оно отсутствует, начал делать косвенный массаж сердца. Все как учили на занятиях по домедицинской подготовке», – рассказывает Назарий.

Пока Назарий оказывал помощь потерпевшей, кто-то из прохожих вызвал скорую. До приезда медиков курсанту удалось запустить сердце женщины.

Я понимал, что жизнь женщины в моих руках. Минуты до приезда скорой были решающими. 100 нажатий, 1 минута, и ее сердце медленно, неуверенно, но начало биться, – вспоминает первокурсник.

О дальнейшей судьбе женщины ничего не известно, но парень вовремя оказал ей необходимую помощь.

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