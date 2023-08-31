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У Дніпрі збирають старі тарілки: навіщо та куди нести

Сьогодні 14:48
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У Дніпрі збирають старі непотрібні тарілки для щорічної молодіжної акції "Тарілка щастя 2023".

Новости Днепра про У Дніпрі збирають старі тарілки: навіщо та куди нести

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Дитячо-молодіжного центру “Лідер”.

Зазначається, що ця акція приурочена до Дня міста и пройде вже вшосте. 

Ще з давніх-давен існує чудова традиція бити посуд на щастя. Учасники акції вибирають собі тарілку, записують слова прощання з чимось або кимось, або ж виголошують найсміливіші мрії та бажання і…бум! Найбажаніше збувається, а все погане розбивається вщент, – йдеться у повідомленні.

Якщо у вас є старі тарілки, то ви можете принести їх за адресами:

  • Клуб “Романтик”: вул. Донецьке шосе, 1;
  • Клуб “Крок”: просп. Гагаріна, 131;
  • Клуб ” Ерудит”: вул. Л. Лук’яненка, 2Б;
  • Клуб “Північно-Західний”: просп. Слобожанський, 137А;
  • Клуб ” Покоління”: вул. Д. Галицького, 17;
  • Клуб “Евріка”: вул. Робоча, 75.

Тарілки можуть знайти своє нове призначення і принести людям багато незабутніх емоцій, – зазначили у центрі.

Новости Днепра про У Дніпрі збирають старі тарілки: навіщо та куди нести

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Новости Днепра про У Дніпрі збирають старі тарілки: навіщо та куди нестиУкраїнська

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