У Дніпрі збирають старі тарілки: навіщо та куди нести

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Дитячо-молодіжного центру “Лідер”.
Зазначається, що ця акція приурочена до Дня міста и пройде вже вшосте.
Ще з давніх-давен існує чудова традиція бити посуд на щастя. Учасники акції вибирають собі тарілку, записують слова прощання з чимось або кимось, або ж виголошують найсміливіші мрії та бажання і…бум! Найбажаніше збувається, а все погане розбивається вщент, – йдеться у повідомленні.
Якщо у вас є старі тарілки, то ви можете принести їх за адресами:
Тарілки можуть знайти своє нове призначення і принести людям багато незабутніх емоцій, – зазначили у центрі.
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