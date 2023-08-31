У Дніпрі збирають старі тарілки: навіщо та куди нести

У Дніпрі збирають старі непотрібні тарілки для щорічної молодіжної акції "Тарілка щастя 2023".

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Дитячо-молодіжного центру “Лідер”.

Зазначається, що ця акція приурочена до Дня міста и пройде вже вшосте.

Ще з давніх-давен існує чудова традиція бити посуд на щастя. Учасники акції вибирають собі тарілку, записують слова прощання з чимось або кимось, або ж виголошують найсміливіші мрії та бажання і…бум! Найбажаніше збувається, а все погане розбивається вщент, – йдеться у повідомленні.

Якщо у вас є старі тарілки, то ви можете принести їх за адресами:

Клуб “Романтик”: вул. Донецьке шосе, 1;

Клуб “Крок”: просп. Гагаріна, 131;

Клуб ” Ерудит”: вул. Л. Лук’яненка, 2Б;

Клуб “Північно-Західний”: просп. Слобожанський, 137А;

Клуб ” Покоління”: вул. Д. Галицького, 17;

Клуб “Евріка”: вул. Робоча, 75.

Тарілки можуть знайти своє нове призначення і принести людям багато незабутніх емоцій, – зазначили у центрі.

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