У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня

У Дніпрі на 9 день після трагедії вшанують пам'ять загиблих під час теракту 14 січня.

Тиждень тому росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Дніпрі. На зупинку навпроти місця трагедії люди досі несуть квіти та іграшки.

У неділю, 22 січня біля зруйнованої багатоповерхівки вшанують пам’ять загиблих під час ракетного удару 14 січня.

Рідних та всіх небайдужих мешканців міста запрошують вшанувати пам’ять тих, кого вбили росіяни. Панахида відбудеться 22 січня 2023 року о 13:00 біля будинку на ж/м Перемога, який зруйнувала ворожа ракета. Її проведуть священнослужителі ПЦУ на чолі з Архієпископом Дніпровським та Криворізьким Симеоном.

Запрошуємо родини загиблих та усіх небайдужих дніпрян вшанувати спільною молитвою пам’ять усіх невинноубієнних мирних жителів, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці єпархії.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару загинуло 46 людей. Дев’ять досі залишаються зниклими безвісти. Поранення отримало 80 людей. Наразі в лікарнях Дніпра залишається 22 людини.

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