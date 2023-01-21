У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня - Днепр Инфо
У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня
просмотров
Сегодня 19:21

У Дніпрі на 9 день після трагедії вшанують пам'ять загиблих під час теракту 14 січня.

Новости Днепра про У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня

Тиждень тому росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Дніпрі. На зупинку навпроти місця трагедії люди досі несуть квіти та іграшки.

У неділю, 22 січня біля зруйнованої багатоповерхівки вшанують пам’ять загиблих під час ракетного удару 14 січня.

Рідних та всіх небайдужих мешканців міста запрошують вшанувати пам’ять тих, кого вбили росіяни. Панахида відбудеться 22 січня 2023 року о 13:00 біля будинку на ж/м Перемога, який зруйнувала ворожа ракета. Її проведуть священнослужителі ПЦУ на чолі з Архієпископом Дніпровським та Криворізьким Симеоном.
 
Запрошуємо родини загиблих та усіх небайдужих дніпрян вшанувати спільною молитвою пам’ять усіх невинноубієнних мирних жителів, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці єпархії. 
 
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару загинуло 46 людей. Дев’ять досі залишаються зниклими безвісти. Поранення отримало 80 людей. Наразі в лікарнях Дніпра залишається 22 людини.

Читайте також:

 

 

Новости Днепра про У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січняУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сегодня 18:38
    Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра

    Захищаючи Соледар загинув військовий родом із Дніпра.

    У Дніпрі водій збив на смерть жінку та влетів в бетонний стовп
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:58
    У Дніпрі водій збив на смерть жінку та влетів в бетонний стовп

    У Дніпрі на Тополі сталася смертельна ДТП.

    «Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро”: мер Дніпра розкритикував міністра культури
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:20
    «Ви були би смішним, якщо б це не виглядало прикро”: мер Дніпра розкритикував міністра культури

    Мер Дніпра відповів міністру культури після його заяви про знесення…

    Знесло з ніг вибуховою хвилею: у Дніпрі жінка ледь не втратила ненароджену дитину
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:18
    Знесло з ніг вибуховою хвилею: у Дніпрі жінка ледь не втратила ненароджену дитину

    Пройшов тиждень зі страшної трагедії, яка сколихнула все місто. До…