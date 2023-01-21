В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января

В Днепре на 9 день после трагедии почтят память погибших во время теракта 14 января.

Неделю тому назад россияне ударили ракетой по жилому дому в Днепре. На остановку напротив места трагедии люди до сих пор несут цветы и игрушки.

В воскресенье, 22 января возле разрушенной многоэтажки почтят память погибших во время ракетного удара 14 января.

Родных и всех небезразличных жителей города приглашают почтить память тех, кого убили россияне. Панахида состоится 22 января 2023 года в 13:00 возле дома на ж/м Победа, разрушенного вражеской ракетой. Ее проведут священнослужители ПЦУ во главе с Архиепископом Днепровским и Криворожским Симеоном.

Приглашаем семьи погибших и всех неравнодушных днепрян почтить общую молитву память всех невинноубиенных мирных жителей, – говорится в сообщении на официальной странице епархии.

Напомним, в результате ракетного удара погибли 46 человек. Девять до сих пор остаются пропавшими без вести. Ранения получили 80 человек. В настоящее время в больницах Днепра остается 22 человека.

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