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У Дніпрі запланували гуляння на Івана Купала: куди можна піти

Сьогодні 11:48
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Цими вихідними у Дніпрі святкуватимуть Івана Купала.
Новости Днепра про У Дніпрі запланували гуляння на Івана Купала: куди можна піти

фото умовне

У парках Дніпра 7 та 8 липня запланували активності до свята Івана Купала. Про це повідомили в Департаменті парків та рекреацій. 

Попереду – вихідні, та одне з найбільш магічних свят української культури – Івана Купала. Запрошуємо дорослих та дітей долучитись до культурно-розважальної програми на честь традиційного старословʼянського свята, – йдеться в повідомленні. 

Куди можна піти 

7 липня пройдуть гуляння в Молодіжному парку Новокодацький та сквері Прибережний.

У парку Новокодацький, а саме на кар’єрі Червнокам’янського озера, святкування почнеться о 16 годині. У сквері Прибережному гуляння триватимуть з 15 до 17 години. 

У суботу, 8 липня, можна розважитися у сквері Західному та на Монастирському острові. 

У сквері Західному святкування триватиме з 17 до 18 години. На Монастирському острові – з 14 до 17 години. 

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Новости Днепра про У Дніпрі запланували гуляння на Івана Купала: куди можна пітиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі запланували гуляння на Івана Купала: куди можна пітиРусский

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