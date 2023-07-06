У Дніпрі запланували гуляння на Івана Купала: куди можна піти

У парках Дніпра 7 та 8 липня запланували активності до свята Івана Купала. Про це повідомили в Департаменті парків та рекреацій.
Попереду – вихідні, та одне з найбільш магічних свят української культури – Івана Купала. Запрошуємо дорослих та дітей долучитись до культурно-розважальної програми на честь традиційного старословʼянського свята, – йдеться в повідомленні.
7 липня пройдуть гуляння в Молодіжному парку Новокодацький та сквері Прибережний.
У парку Новокодацький, а саме на кар’єрі Червнокам’янського озера, святкування почнеться о 16 годині. У сквері Прибережному гуляння триватимуть з 15 до 17 години.
У суботу, 8 липня, можна розважитися у сквері Західному та на Монастирському острові.
У сквері Західному святкування триватиме з 17 до 18 години. На Монастирському острові – з 14 до 17 години.
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