У Дніпрі запланували гуляння на Івана Купала: куди можна піти

Цими вихідними у Дніпрі святкуватимуть Івана Купала.

У парках Дніпра 7 та 8 липня запланували активності до свята Івана Купала. Про це повідомили в Департаменті парків та рекреацій.

Попереду – вихідні, та одне з найбільш магічних свят української культури – Івана Купала. Запрошуємо дорослих та дітей долучитись до культурно-розважальної програми на честь традиційного старословʼянського свята, – йдеться в повідомленні.

Куди можна піти

7 липня пройдуть гуляння в Молодіжному парку Новокодацький та сквері Прибережний.

У парку Новокодацький, а саме на кар’єрі Червнокам’янського озера, святкування почнеться о 16 годині. У сквері Прибережному гуляння триватимуть з 15 до 17 години.

У суботу, 8 липня, можна розважитися у сквері Західному та на Монастирському острові.

У сквері Західному святкування триватиме з 17 до 18 години. На Монастирському острові – з 14 до 17 години.