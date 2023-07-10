У Дніпрі замінували будівлі ОВА та СБУ, усі суди та лікарні: перевірили більше 300 об’єктів

"Мінери" знову активізувалися...

У неділю, 9 липня, у Дніпрі знову “мінували” різні об’єкти.

Так, надійшло три повідомлення про замінування.

У першому йшлося про вибухівку у будівлі СБУ, редакції «Дніпро Оперативний» та всіх судах міста. Правоохоронці обстежили 58 об’єктів.

У другому говорилося про мінування будівлі військової адміністрації, аеропорту та усіх лікарень міста. Поліцейські перевірили 41 об’єкт: аеропорт, 38 медичних закладів, Дніпропетровську обласну державну адміністрацію та Дніпровську міську раду.

У третьому було сказано про мінування дитячих садків, торговельних центрів та банків міста. Співробітники поліції перевірили 230 об’єктів: 32 торговельні центри, 154 заклади освіти, зокрема дитячі садочки, 44 банківські установи.

Загалом було обстежено 329 об’єктів.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

На щастя, інформація про замінування не підтвердилась – жодних вибухових предметів правоохоронці не знайшли.

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