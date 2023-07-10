В Днепре заминировали здания ОВА и СБУ, все суды и больницы: проверили более 300 объектов

"Минеры" снова активизировались...

В воскресенье, 9 июля, в Днепре снова «минировали» разные объекты.

Так, поступило три сообщения о минировании.

В первом речь шла о взрывчатке в здании СБУ, редакции «Днепр Оперативный» и всех судах города. Правоохранители обследовали 58 объектов.

Во втором говорилось о минировании здания военной администрации, аэропорта и всех больниц города. Полицейские проверили 41 объект: аэропорт, 38 медицинских учреждений, Днепропетровскую облгосадминистрацию и Днепровский городской совет.

В третьем было сказано о минировании детских садов, торговых центров и банков города. Сотрудники полиции проверили 230 объектов: 32 торговых центра, 154 учебных заведения, в том числе детские сады, 44 банковских учреждения.

В общей сложности было обследовано 329 объектов.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

К счастью, информация о минировании не подтвердилась – никаких взрывных предметов правоохранители не обнаружили.

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