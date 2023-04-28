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У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Сьогодні 18:18
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Будьте в безпечних місцях!

Новости Днепра про У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

На Дніпропетровщині о 18:02 оголосили повітряну тривогу. 

Буквально через кілька хвилин голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривогу.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, – написав він.

Новости Днепра про У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Також про небезпеку попереджає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, ймовірний підліт ракет з ТУ-95 з 18:20.

Новости Днепра про У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

В Офісі президента теж просять не ігнорувати тривогу: 

Новости Днепра про У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Будь ласка, будьте в безпечному місці та бережіть себе!

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Новости Днепра про У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогуУкраїнська

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