У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Будьте в безпечних місцях!

На Дніпропетровщині о 18:02 оголосили повітряну тривогу.

Буквально через кілька хвилин голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривогу.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, – написав він.

Також про небезпеку попереджає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, ймовірний підліт ракет з ТУ-95 з 18:20.

В Офісі президента теж просять не ігнорувати тривогу:

Будь ласка, будьте в безпечному місці та бережіть себе!

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