У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

На Дніпропетровщині о 18:02 оголосили повітряну тривогу.
Буквально через кілька хвилин голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців Дніпра та області не ігнорувати тривогу.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, – написав він.
Також про небезпеку попереджає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, ймовірний підліт ракет з ТУ-95 з 18:20.
В Офісі президента теж просять не ігнорувати тривогу:
Будь ласка, будьте в безпечному місці та бережіть себе!
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