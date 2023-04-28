У Дніпрі в мешканців одного із житломасивів поганий тиск води: причина

Важлива інформація!

Сьогодні, 28 квітня, у мешканців житлового масиву Лівобережний-3 знижено тиск подачі води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Причина – проведення регламентних робіт на ПНС у пров. Фестивальному, 26.

Також через регламентні роботи зупинено ПНС на просп. Миру, 59. Тому буде знижене водопостачання:

просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 1 до 5 травня будуть вимикати світло на 12 годин: адреси

Читайте також:

Українська

Автор: