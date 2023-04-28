У Дніпрі в мешканців одного із житломасивів поганий тиск води: причина

Сьогодні, 28 квітня, у мешканців житлового масиву Лівобережний-3 знижено тиск подачі води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Причина – проведення регламентних робіт на ПНС у пров. Фестивальному, 26.
Також через регламентні роботи зупинено ПНС на просп. Миру, 59. Тому буде знижене водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 1 до 5 травня будуть вимикати світло на 12 годин: адреси
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