У Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції - Днепр Инфо
У Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції
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Сегодня 10:21

На вулиці Богданова на приватному подвір'ї вибухнула граната, внаслідок чого загинув чоловік.
Новости Днепра про У Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції

Фото ілюстративне.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місце події викликали правоохоронців та рятувальників.

На подвір’ї сусіди і поліцейські виявили мертвого власника будинку та сліди від вибуху боєприпаса. Також вибухотехніки виявили бойові гранати.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Триває слідство.

Фото 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліції

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Новости Днепра про У Дніпрі через вибух гранати загинув чоловік: коментар поліціїУкраїнська

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