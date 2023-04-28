Про це повідомив місцевий Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
На місце події викликали правоохоронців та рятувальників.
На подвір’ї сусіди і поліцейські виявили мертвого власника будинку та сліди від вибуху боєприпаса. Також вибухотехніки виявили бойові гранати.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Там нам підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Триває слідство.
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