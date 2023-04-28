В Днепре призвали не игнорировать воздушную тревогу

В Днепропетровской области в 18:02 объявили воздушную тревогу.
Буквально через несколько минут глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревогу.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, – написал он.
Также об опасности предупреждает глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, вероятный подлет ракет с ТУ-95 с 18:20.
В Офисе президента тоже просят не игнорировать тревогу:
Пожалуйста, будьте в безопасном месте и берегите себя!
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