В Днепре призвали не игнорировать воздушную тревогу

Будьте в безопасных местах!

В Днепропетровской области в 18:02 объявили воздушную тревогу.

Буквально через несколько минут глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей Днепра и области не игнорировать тревогу.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, – написал он.

Также об опасности предупреждает глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, вероятный подлет ракет с ТУ-95 с 18:20.

В Офисе президента тоже просят не игнорировать тревогу:

Пожалуйста, будьте в безопасном месте и берегите себя!

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