Криворіжець “відсудив” у РФ 25 мільйонів гривень: що відомо

Мешканець Кривого Рогу намагався відсудити в країни-агресорки майже 2 мільйони доларів.

Про це йдеться у вироці опублікованому Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Так, мешканець Кривого Рогу вирішив подати до суду на РФ, щоб країна-агресорка відшкодувала йому завдані під час війни збитки. 8 грудня 2022 року він звернувся з позовом до Центрально-Міського суду.

Криворіжець зазначив, що збройна агресія Російської Федерації почалася ще 20 лютого 2014 року, коли країна-агресорка окупувала Крим. У квітні 2014 почалася друга фаза, коли РФ створила так звані ДНР та ЛНР. Завершилося це все повномасштабним вторгненням, яке почалося 24 лютого та триває досі.

Наразі, Україна залишається об`єктом збройної військової агресії з боку РФ. Саме через це, РФ несе відповідальність за порушення прав і свобод всіх мешканців України, а також за конфіскацію майна, яке належить громадянам.

Криворіжець зазначив, що РФ забрала ресурси та надра, які належать народу України, саме тому вона завдала шкоди на суму 36 трильйона 700 мільярдів доларів.

За словами позивача, кожен громадянин України втратив майже 2 мільярда доларів США. Це якщо

Якщо брати за розрахунок чисельність громадян України в загальній кількості 18440 823 людини, враховуючи динаміку виробництва споживання хліба населенням України за 2020 рік, без врахування населення та тимчасово окупованих територіях, які за час окупації в добровільному порядку набули громадянства РФ», – йдеться у судовому документі.

Криворіжець стверджує, що РФ нанесла йому матеріальної шкоди у розмірі 1 990 149,79 доларів США.

У тексті вироку йдеться, що позивач та відповідач на суд не прийшли. На засіданні інтереси криворіжця захищав його представник.

Розглянувши всі доводи, Центрально-Міський суд частково задовольнив прохання позивача. Він зобов’язав стягнути з РФ відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок конфіскації Російською Федерацією природних ресурсів українського народу під час незаконної збройної агресії проти України в розмірі 24 583 718,34 гривень та моральної шкоди в розмірі 1 259 300 гривень — загалом більше 25,8 мільйона гривень.

Звичайно, зараз криворіжець не отримає своє відшкодування, але в майбутньому його позов можуть задовольнити.

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