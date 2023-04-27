У Дніпрі з 1 до 5 травня будуть вимикати світло на 12 годин: адреси

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У Дніпрі з 1 до 5 травня будуть вимикати світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

За деякими адресами електрики не буде 12 годин.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

1 травня світла не буде з 08:00 до 20:00 за адресами:

вул. Богданова: 32Д, 32К;

вул. Національної Гвардії: 5;

вул. Робоча: 146,148.

2 травня з 08:00 до 20:00:

вул. Міського Лісу (Нахімова): 57;

просп. Олександра Поля: 82, 82А, 84, 84А, 86, 88, 90, 90А, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г, 98, 98А, 98Б, 98В, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 102Д;

вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;

вул. Інженерна: 4, 6;

вул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького: 125.

3 травня з 08:00 до 17:00:

вул. Алана Шепарда: 7, 9;

вул. Титова: 27, 29.

З 08:00 до 20:00:

вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11;

вул. Енергетична: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 45, 47, 49, 51, 53;

пров. Архітектурний: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

просп. Богдана Хмельницького: 40, 42, 44, 46, 48, 146К;

вул. Гладкова: 20, 22, 24, 26, 30, 32;

вул. Інженерна: 8;

вул. Казакевича: 5.

4 травня з 08:00 до 17:00:

вул. Академіка Янгеля: 6, 8, 10;

вул. Алана Шепарда: 11, 11А, 11Б, 13, 13А;

вул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32.

З 08:00 до 20:00:

вул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А;

вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33;

вул. Енергетична: 8, 10, 12, 14;

пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;

пров. Новокримський: 1-8;

вул. Академіка Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

вул. Новокримська: 44, 46, 48.

вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А;

вул. Казакевича: 2, 4;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9;

проїзд Олександра Гальченка: 17;

просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133, 135, 135Д.

5 травня з 08:00 до 16:00:

вул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32;

З 08:00 до 20:00:

вул. Макарова: 1, 1А, 1Б;

пров. Ялицевий: 3, 7;

вул. 152-ї Дивізії: 2, 2А, 4, 4А, 6;

вул. Василя Сліпака: 50А, 52;

вул. Гладкова: 25, 27, 28, 29, 31;

вул. Інженерна: 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 6;

вул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького: 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127.

Тому краще заряджайте телефони та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адреси.

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