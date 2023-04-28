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Криворожец «отсудил» у РФ 25 миллионов гривен: что известно

Сегодня 11:08
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Житель Кривого Рога пытался отсудить у страны-агрессорки почти 2 миллиона долларов.

Новости Днепра про Криворожец

Об этом говорится в приговоре опубликованном Едином государственном реестре судебных решений.

Так, житель Кривого Рога решил подать в суд на РФ, чтобы страна-агрессорша возместила ему нанесенный во время войны ущерб. 8 декабря 2022 года он обратился с иском в Центрально-Городской суд.

Криворожец отметил, что вооруженная агрессия Российской Федерации началась еще 20 февраля 2014 года, когда страна-агрессорка оккупировала Крым. В апреле 2014 года началась вторая фаза, когда РФ создала так называемые ДНР и ЛНР. Завершилось все полномасштабным вторжением, которое началось 24 февраля и продолжается до сих пор.

Украина остается объектом вооруженной военной агрессии со стороны РФ. Именно поэтому РФ несет ответственность за нарушение прав и свобод всех жителей Украины, а также за конфискацию имущества, принадлежащего гражданам.

Криворожец отметил, что РФ забрала принадлежащие народу Украины ресурсы и недра, именно поэтому она нанесла ущерб на сумму 36 триллиона 700 миллиардов долларов.

По словам истца, каждый гражданин Украины потерял около 2 миллиардов долларов США.

Если брать за расчет численность граждан Украины в общем количестве 18 440 823 человека, учитывая динамику производства потребления хлеба населением Украины за 2020 год, без учета населения и временно оккупированных территориях, которые за время оккупации в добровольном порядке приобрели гражданство РФ», — говорится в судебном документе .

Криворожец утверждает, что РФ нанесла ему лично материальный ущерб в размере 1 990 149,79 долларов США.

В тексте приговора говорится, что истец и ответчик в суд не пришли. На заседании интересы криворожца защищал его представитель.

Рассмотрев все доводы, Центрально-Городской суд частично удовлетворил просьбу истца. Он обязал взыскать с РФ возмещение имущественного вреда причиненного вследствие конфискации Российской Федерацией природных ресурсов украинского народа во время незаконной вооруженной агрессии против Украины в размере 24 583 718,34 гривен и морального ущерба в размере 1 259 300 гривен.

Конечно, сейчас криворожец не получит свое возмещение, но в будущем его иск могут удовлетворить.

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