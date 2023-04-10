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У Дніпрі за їзду на авто з механікою можуть оштрафувати на 40,8 тис грн: кого торкнеться нововведення

Сьогодні 17:48
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Для водіїв Дніпра та всієї України з квітня цього року запрацювали нові штрафи. За їзду машиною з механічною коробкою можна отримати штраф від 3,4 до 40,8 тис грн. Торкнеться нововведення не всіх власників транспорту.
Новости Днепра про У Дніпрі за їзду на авто з механікою можуть оштрафувати на 40,8 тис грн: кого торкнеться нововведення

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З початку 2022 року у посвідченні водія з’явилася позначка «78» навпроти відкритої категорії прав. Вона означає, що власник документа може керувати авто тільки автоматичною коробкою передач. Отримали цю позначку у правах усі, хто складав іспит на права виключно на машині з автомат-коробкою. Для тих, хто вчився їздити на авто з механічною коробкою або трьома педалями і при цьому на такому самому авто складав іспит на права – навпроти відкритої категорії немає жодних «кодових» цифр або позначень. Ця норма регламентувалася постановою КМУ від вересня 2021 року, яка внесла низку змін до ПДР України.

З 1 квітня цього року набула чинності ще одна постанова КМУ, яка запроваджує штрафи для водіїв. У ній передбачена адміністративну відповідальність для тих, хто їздить на авто з механікою, але при цьому має права тільки на їзду з автоматичною коробкою. «В Україні на сьогодні діють три санкції, які містять положення про посвідчення водія. Перше – це штраф у 425 грн за відмову пред’явити посвідчення водія. Друге – їзда на авто без посвідчення водія. Вона включає положення про невідповідність категорії документа, наприклад, якщо водій їздить на авто з категорією «С», а при цьому у нього права з категорією «В», а також керування транспортним засобом з коробкою передач, яка не вказана в посвідченні – це керування авто з механічною коробкою за наявності прав, що дозволяють їзду тільки на АКПП. Це передбачає штраф 3,4 тис. грн. Але якщо водій порушить ще раз будь-яку із цих заборон протягом року, то заплатити йому доведеться вже 40,8 тис грн», – розповів на своїй сторінці у соціальній мережі адвокат із Дніпра Андрій Бєлік.

Зазначимо, що водіїв, які складали іспит на автоматі, але при цьому їздять на механіці і в їхніх правах немає жодних «позначок», штрафні санкції не торкнуться.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі за їзду на авто з механікою можуть оштрафувати на 40,8 тис грн: кого торкнеться нововведенняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі за їзду на авто з механікою можуть оштрафувати на 40,8 тис грн: кого торкнеться нововведенняРусский

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