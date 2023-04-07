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  • Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар’єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)

Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар’єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 13:11
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Озеро на житловому масиві Червоний Камінь у Дніпрі з'явилося понад 50 років тому. У кар'єрі раніше видобували граніт, а потім його затопили ґрунтові води і зараз це одне з улюблених місць для літнього відпочинку жителів району.

Новости Днепра про Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар'єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)

Жилмасив Червоний Камінь у Дніпрі знаходиться на місці колишньої фортеці Новий Кодак. У XVIII сторіччі тут була фортеця. На момент заснування Катеринослава Новий Кодак вже був великим поселенням, де було налагоджено життя та торгівля. Передбачалося, що Нові Кодаки стануть передмістям Катеринослава. 

Після будівництва залізниці та заводів у селище стало заселятися робітниками. У 1920-х роках його включили в межі міста. А трохи пізніше – тут почався видобуток граніту.

Легендарний кар’єр на Червоному Камені виник саме в середині 1930-х років. Але наприкінці 1950-х років робітники зрозуміли, що не можуть перемогти воду в кар’єрі – вона прибувала так швидко, що її ледь встигали відкачувати. Надходила вона через ґрунт і після сильної та тривалої зливи кар’єр затопило буквально за кілька днів. Побачивши що вода перебуває робітники, «вивели» з нього всю техніку, хоча згідно з міськими легендами, кілька екскаваторів все ще перебувають на дні кар’єру.

Новости Днепра про Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар'єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)

У 1970-х роках поряд із кар’єром з’явився житловий масив Червоний Камінь, а озеро стало його  особливістю та прикрасою. Якийсь час на кар’єрі був навіть фонтан, але в 1990-х він перестав працювати і зараз його прибрали.

Новости Днепра про Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар'єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)

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Тоді ж довкола кар’єру ще можна було побачити приватні одноповерхові будинки із дворами – зараз цього немає, його оточують багатоповерхівки.

Новости Днепра про Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар'єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)

За деякими даними, глибина кар’єру більше 10 метрів, тут завжди прохолодна вода. Вона не цвіте. У кар’єрі водиться риба. Це місце – неофіційний пляж Дніпра. Тут заборонено купатися, але людей це не бентежить. Відпочивають тут переважно мешканці Червоного Каменя та прилеглих районів.

фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар'єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Фонтан та приватні будиночки поруч: як раніше виглядав кар'єр на Червоному Камені у Дніпрі (ФОТО)Русский

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